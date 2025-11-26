26 ноября 2025, 15:10
Самолеты из Петрозаводска полетят в Мурманск и Самару
Стало известно, по каким направлениям будут летать самолеты из Карелии в 2026 году
фото «Петрозаводск говорит»
В 2026 году из Петрозаводска будут летать самолеты по ряду направлений.
Из Карелии откроются субсидируемые рейсы в Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Самару, Махачкалу, Мурманск и Сочи, сообщили в официальных источниках. При этом рейсы в город на Балтийском море будут выполняться круглый год, все остальные лишь в определенные месяцы.
Федеральное агентство воздушного транспорта поддержало заявки авиакомпаний о субсидировании маршрутов из Петрозаводска.