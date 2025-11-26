Самолеты из Петрозаводска полетят в Мурманск и Самару

В 2026 году из Петрозаводска будут летать самолеты по ряду направлений.

Из Карелии откроются субсидируемые рейсы в Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Самару, Махачкалу, Мурманск и Сочи, сообщили в официальных источниках. При этом рейсы в город на Балтийском море будут выполняться круглый год, все остальные лишь в определенные месяцы.

Федеральное агентство воздушного транспорта поддержало заявки авиакомпаний о субсидировании маршрутов из Петрозаводска.