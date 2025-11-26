Гнилой дом на Профсоюзов никак не могли снести, мэрию поторопил суд

В Пятом поселке расселили дом, а снести никак не могли. Чиновников из мэрии Петрозаводска решила поторопить прокуратура.

Барак на улице Профсоюзов, людей расселили, но администрация карельской столицы не приняла мер по своевременному сносу здания, тогда надзорный орган обратился в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд согласился с позицией ведомства. Чиновники мэрии решение суда исполнили. Дом демонтировали.

В 2025 году на основании судебных решений по схожим исковым заявлениям снесли четыре аварийных и расселенных многоквартирных дома, еще три решения суда еще на исполнении.