Пара из Петрозаводска вошла в пятерку лучших на Международном турнире

Студенты ПетрГУ участвовали в 5-й Международном открытом фестивале танца "RODF". Пара заняла пятое место из 26 представленных, сообщил спортклуб университета.

Соревнования прошли с 20 - 23 ноября в Санкт-Петербурге. В турнире участвовали танцоры из Беларуси, России и Китая.

Студенты ПетрГУ, Леонид Пахомов и Арина Гулиева, вошли в финал. В категории "Молодежь европейская программа" они заняли пятое место. Спортклуб университета поздравил танцоров.