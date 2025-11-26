Мальчика жестко сбили на пешеходном переходе на Лесном проспекте

Вечером 26 ноября на пешеходном переходе у «Лотос Плазы» в Петрозаводске сбили ребенка.

По словам очевидца, школьник перебегал магистраль вместе с другом, предположительно, на красный сигнал светофора. Взрослые сняли с себя верхнюю одежду, чтобы согреть сбитого ребенка. Еще одна женщина держала мальчика за руку, пока ехала скорая помощь.

Момент автонаезда запечатлела городская камера. На записи видно, что для водителей загорелся зеленый цвет, а дети были еще на проезжей части. Несколько рядов автомобилей еще не успели двинуться, а двигавшаяся в крайнем правом ряду машина сбила одного из перебегавших дорогу детей. От удара школьник подлетел в воздух и упал в нескольких метрах от перехода на асфальт. На месте ДТП работала скорая и полиция.