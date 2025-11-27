Госавтоинспекторы предотвратили пожар в жилом доме в Карелии

Полицейские Медвежьегорского района не дали огню распространиться на жилой дом и начали сами тушить пожар, не дожидаясь огнеборцев. Об этом сообщили в республиканском МВД.

При патрулировании города стражи порядка заметили дым на складе магазина, расположенного в жилом доме. Полицейские сообщили о возгорании в дежурную часть, вызвали пожарных и самостоятельно начали тушить пожар. Справиться с пламенем и предотвратить его дальнейшее распространение вглубь магазина и жилой дом до приезда пожарных им помогли огнетушители из служебных автомобилей.

Прибывшие на место происшествия коллеги-госавтоинспекторы эвакуировали из здания около пятидесяти человек. Никто не пострадал.

Принято решение о поощрении сотрудников полиции.

