Два человека погибли сегодня утром в аварии на севере Карелии

Два автомобиля столкнулись утром 27 ноября на автодороге «Сумский Посад - Колежма». В автокатастрофе погибли люди, сообщили в госкомитете по безопасности.

Спасателям сообщили о столкновении двух легковых автомобилях и трех пострадавших в 08:48. К месту аварии направились пожарные, скорая помощь и дорожные полицейские.

Спасатели помогли вытащить людей из искореженных машин, первую помощь также оказывали пожарные.

В результате ДТП двое пострадавших скончались. Одного пострадавшего передали медикам скорой помощи, состояние пострадавшего крайне тяжелое.