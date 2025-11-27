Мошенники выманивают деньги у россиян с помощью голосов детей

Россиян предостерегли. Перед Днем матери, который отметят в этом году 30 ноября, активизировались мошенники. Для обмана они подделывают голоса детей с помощью искусственного интеллекта.

Звонок с голосом сына или дочери, который хочет купить подарок маме, отправить посылку и просит срочно перекинуть деньги, легко может ввести в заблуждение любого. Злоумышленники подделывают голоса жертвы с помощью нейросети. Об уловке предупреждает РИА Новости. Число подобных атак на население в последние месяцы только растет.

Также интернет наводнили акции-обманки, поддельные сервисы доставки и обманчивые предложения с низкими ценами на технику, цветы, косметику и другие товары. После перевода денег страницы этих «магазинов» пропадают, а продавцы пропадают. В период, когда люди хотят порадовать близких, они становятся особенно уязвимыми.

Рассылают мошенники и смс, в котором говорится о подарке или посылке ко Дню матери с просьбой подтвердить, оплатить или предоставить какие-то дополнительные сведения. При переходе по ссылке – всплывает фейковый сайт, имитирующий дизайн, логотип крупной логистической фирмы.

Еще одна обманка – мошеннические сборы на благотворительность и помощь семьям и матерям-одиночкам. Россиянам рекомендуют проверять источник тщательно, не сообщать никому данные своих банковских карт и не переходить по незнакомым ссылкам в Интернете.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал, что мошенники создают с помощью ИИ изображения разбитых в ДТП автомобилей, чтобы получить выплату по страховке.