27 ноября 2025, 11:15
Масштабные учения начинаются в Финляндии
Более шести тысяч военных проводят маневры недалеко от границ России
Фото: freepik
Финляндия начала учения вблизи границ России. Об этом сообщают сухопутные силы страны.
По данным источника, мероприятия затронут территории Восточной Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме. Учения пройдут до 4 декабря.
Отмечается, что в учениях примут участие более 6,5 тысячи военнослужащих и более 900 единиц техники. Центральным элементом мероприятий станет отработка отражения атак с использованием местных гарнизонных и резервных подразделений.
Отметим, что предыдущие учения вооруженных сил Финляндии вызвали эмоциональную реакцию официальных лиц России. В частности, в Госдуме начали грозить Суоми «Орешниками».