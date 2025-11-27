Масштабные учения начинаются в Финляндии

Финляндия начала учения вблизи границ России. Об этом сообщают сухопутные силы страны.

По данным источника, мероприятия затронут территории Восточной Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме. Учения пройдут до 4 декабря.

Отмечается, что в учениях примут участие более 6,5 тысячи военнослужащих и более 900 единиц техники. Центральным элементом мероприятий станет отработка отражения атак с использованием местных гарнизонных и резервных подразделений.

Отметим, что предыдущие учения вооруженных сил Финляндии вызвали эмоциональную реакцию официальных лиц России. В частности, в Госдуме начали грозить Суоми «Орешниками».