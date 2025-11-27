Водителя в Королеве лишили прав за подложные номера

Россиянина лишили прав из-за госномера: на нём был крупный шрифт и отсутствовал флаг РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Внимание сотрудников ГАИ привлекли подозрительные номера автомобиля. На них не было флага РФ, цифры и буквы были чересчур большими.

«Водителя Infiniti QX56 остановили в Королёве на Тарасовской улице. В процессе разбирательств выяснилось, что знаки и правда отличаются от ГОСТа по всем параметрам: не совпадают высота букв и толщина линий»,

— сообщает канал.

Экспертиза показала, что буквы на номере «выросли» до 61 мм (вместо 58 мм), цифры — до 79–80 мм (вместо 76 мм), а толщина линий — до 14 мм.

Документов об изготовлении номеров у мужчины не оказалось. Водителя лишили прав на полгода, а подложные номера уничтожат.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о мужчине, сбитом на пешеходном переходе.