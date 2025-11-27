В центре Петрозаводска будет светло в любую погоду

В центре Петрозаводска, на участке улицы Гоголя от улицы Герцена до Красноармейской, заменили светильники. Об этом сообщили в администрации города.

Здесь установили 20 современных энергосберегающих фонарей, которые могут работать при любых погодных условиях.

По информации источника, на этой неделе начнут устанавливать 23 светильника на улице Антонова — от Репникова до Корабелов. Благодаря этому путь для детей и родителей к школам № 3 и № 9, детскому саду № 61 и Детской художественной школе станет светлее и безопаснее.

