25 ноября 2025, 12:37
Фонари, установленные год назад в парке Петрозаводска, погасли
Подрядчик устранил недочеты в рамках гарантийных обязательств в столице Карелии
Фото: Петрозаводский городской совет
В парке защитников города в Петрозаводске стало светло. Здесь восстановили работу фонарей вдоль пешеходной дорожки. Об этом сообщили в Петросовете.
В октябре жители Кукковки пожаловались на неработающие источники света, хотя они были установлены всего год назад. Подрядчик исправил недочеты в рамках гарантийных обязательств.
