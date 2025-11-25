25 ноября 2025, 12:37
Фонари, установленные год назад в парке Петрозаводска, погасли

Подрядчик устранил недочеты в рамках гарантийных обязательств в столице Карелии
Фото: Петрозаводский городской совет

В парке защитников города в Петрозаводске стало светло. Здесь восстановили работу фонарей вдоль пешеходной дорожки. Об этом сообщили в Петросовете.

В октябре жители Кукковки пожаловались на неработающие источники света, хотя они были установлены всего год назад. Подрядчик исправил недочеты в рамках гарантийных обязательств.

