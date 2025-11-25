Для участников СВО проводят консультации по земельным вопросам

Каждую среду в Управлении земельными ресурсами проводится консультирование для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов войны, напоминают в группе Министерства имущественных и земельных отношений Карелии.

С начала года более 180 обратившихся получили персональные консультации по вопросам предоставления земельных участков и другим правовым аспектам. На текущий момент Минимуществом Карелии предоставлен 31 земельный участок участникам СВО и их семьям в собственность, еще 192 участка оформлено в аренду ветеранам боевых действий»,

— отметил министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Седлецкий.

Специалисты помогут разобраться в особенностях предоставления участков участникам специальной военной операции, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за участие в спецоперации и являющимся ветеранами боевых действий, а также членам семей погибших бойцов, в том числе инвалидам боевых действий по региональному закону № 2101-ЗРК, и ветеранам боевых действий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».

На месте граждане смогут определить подходящую для себя процедуру предоставления участка, а также правильно оформить заявление. Консультации проводятся еженедельно по средам по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 3, каб. 40 (2-й этаж). Прием ведется с 10:00 до 11:00 в порядке живой очереди.