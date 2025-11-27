Элиссан Шандалович принял участие в сборах ветеранов СВО

Мероприятие, организованное Ассоциацией ветеранов СВО, собрало около 150 участников из 11 субъектов СЗФО. Церемония открытия состоялась в Гатчинском Доме культуры.





В пленарном заседании принял участие Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

Вместе с парламентариями, ветеранами СВО, членами Ассоциации ветеранов СВО обсудили, какие изменения необходимо внести в законодательство в сфере поддержки участников спецоперации и тех, кто уже вернулся с фронта»,

- отметил Элиссан Шандалович.

Считаю важным двигаться от заявительной к проактивной модели работы с участниками и ветеранами СВО, членами их семей. Наша общая задача – законодателей, исполнительной власти, фонда «Защитники Отечества» – настроить систему поддержки таким образом, чтобы она была более адресной, и более оперативно работала»,

- сказал Председатель Законодательного Собрания Карелии.

Элиссан Шандалович подчеркнул, нужно сделать все, чтобы бойцы были уверены в надежном тылу, а вернувшись домой, могли реализовать себя в мирной жизни, получив необходимую поддержку.



Добавим, что на сегодняшний день в Карелии действует более 50 мер поддержки участникам СВО и членам их семей, часть из них установлена на законодательном уровне - в том числе предоставление земельных участков отловившимся бойцам, освобождение от транспортного налога. Среди последних нововведений – квота в 1% рабочих мест для ветеранов СВО, которая уже помогла трудоустроиться 36 участникам, в том числе 16 инвалидам.