Молоко, картошка и другие продукты подорожали в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменени цен на продукты в республике за неделю с 18 по 24 ноября. Данные приводятся на сайте ведомства.

По информации специалистов, за прошедшую неделю выросли цены на морковь (1,5%), картофель (2,3%), огурцы (6,1%). Также стали дороже рис, сметана, молоко, подсолнечное масло (1,2 - 1,7%). В то же время снизились цены на лук, чай, муку, свеклу (1,5 - 3,0%).

Мониторинг цен ведется в магазинах Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о том, что бензин подешевел в Карелии.