Управление по координации помощи бойцам СВО расскажет о своей работе

28 ноября в студии «Сампо ТВ 360» пройдет прямой эфир «ЦУР объясняет» с руководителем регионального Управления по координации помощи защитникам Отечества. Марианна Егорова расскажет о важнейших аспектах поддержки, оказываемой нашим защитникам и их близким.

В ходе эфира можно будет узнать об основных целях и задачах Управления в контексте помощи участникам специальной военной операции и их семьям, о мерах, направленных на поддержку участников специальных операций и членов их семей, а также инициативах Управления, разработанных для помощи семьям военнослужащих.

Смотрите трансляцию 28 ноября в 12.00 в ВК или на канале ОТР в 18.20.