Назван самый густонаселенный город мира

Столица Индонезии Джакарта признана самым густонаселенным городом мира. Об этом сообщается в отчете ООН, который публикует The Guardian.

В городе Дакка - столице государства Бангладеш - живут 37 миллионов человек. Третье место занимает Токио с 33 миллионами жителей.

Отмечается, что из десяти самых населенных городов мира девять находятся в Азии: Джакарта, Дакка, Токио, Нью-Дели (Индия), Шанхай, Гуанчжоу (оба - Китай), Манила (Филиппины), Калькутта (Индия) и Сеул (Южная Корея). Один мегаполис из списка находится в Африке - столица Египта Каир.

