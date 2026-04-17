Сказку о каждом из нас покажут на сцене театра в Петрозаводске

18 и 19 апреля в Театре кукол Карелия пройдут премьерные показы спектакля «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (6+) по мотивам одноименной русской народной сказки. Режиссер – Екатерина Ложкина-Белевич, художник – Марина Завьялова.

Режиссер из Петербурга, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Екатерина Ложкина-Белевич и ее команда уже знакомы петрозаводскому зрителю по «Сказке о последнем добром драконе» (6+), премьера которой прошла в 2016 году.

«Мы стремимся создать постановку, в которой подлинные фольклорные тексты будут сохранять традиционное звучание, но при этом будут современными и актуальными, – рассказывает Екатерина Ложкина-Белевич. – Инсценировка создана на основе русской народной сказки (авторы – Екатерина Ложкина-Белевич, Валерия Черкасова), к которой добавлены и другие тексты устного народного творчества, связанные с проживанием важнейшего жизненного опыта. Это колыбельные и свадебные песни, плачи и лирические песни. Народная поэзия, к которой мы обращаемся в спектакле, – способ проживания эмоций, форма общения с высшим, неведомым и недоступным, а также указание на переход к другому жизненному этапу. Однако мы не стремимся реконструировать этнографию на сцене театра, мы создаем собственное художественное высказывание на основе русского фольклора. Потому народная мысль, простая и точная, со своей самобытной красотой и глубиной обрамляется в спектакле авторской музыкой Евгения Серзина, которая соединят бережное отношение к традиции и современное звучание».

На пресс-показе режиссер призналась, что во многом этот спектакль про ее маму, чьи советы она когда-то не слушала, но с возрастом оценила их ценность и значимость.

Над визуальным воплощением сказки на сцене работает художник Марина Завьялова и художник по свету Ксения Козлова. Пластический язык постановки разрабатывает Джамиля Билялова.

Постановка ориентирована на зрителей старше 6 лет и создана для семейного просмотра. Языком народной поэзии спектакль говорит о добре, побеждающем зло, о выборе и о взрослении.

«Обращаясь к народной культуре, мы также хотим подчеркнуть непрерывность традиции и важность обращения к ней, – говорит Екатерина Ложкина-Белевич. – В сказке персонажи проходят непростой путь взросления, на их долю выпадают беды и радости, испытания и награды. Им встречаются опасности и недобрые люди, но неизменно герои черпают силу и находят опору в своей семье, любви родных и мудрости предков. И эта история не только о героях сказки и их переживаниях. Это спектакль о каждом из нас».