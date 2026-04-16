В карельском архиве сделали несколько находок

В Национальном архиве Карелии рассказали о находках, которые были сделаны во время проверки наличия фонда народного суда Пряжинского района.

По информации источника, сотрудники отдела обеспечения сохранности документов просматривали уголовные дела, некоторые из которых содержали запечатанные более 80 лет назад конверты с «вещдоками». В них сохранились сберегательные книжки, денежные купюры, водительские права и другие объекты далекой старины.

Уточняется, что каждое вложение фиксируется в листах-заверителях дела, а у посетителей экскурсий такие артефакты всегда вызывают большой интерес.