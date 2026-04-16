Девичья музыкальная группа приедет на «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) выступит группа «Катюша». Об этом сообщили организаторы главного приключения карельского лета.

Девичья команда приедет на фестиваль уже в третий раз. В этом году коллектив привезет новые треки и свои главные хиты.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что группа «Трубецкой» исполнит легендарные хиты на «Воздухе Карелии».