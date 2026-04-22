Появилось предварительное расписание выступлений на «Воздухе Карелии»

Организаторы фестиваля «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 0+) опубликовали обновленное предварительное расписание выступлений с учетом новых объявленных участников.

Отмечается, что опубликованное расписание не окончательное, в нем возможны изменения. Итоговое расписание со временем выступления участников появится в мае.

Напомним, «Воздух Карелии» пройдет 11-14 июня на поле аэродрома Пески в Петрозаводске. Фестиваль проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив и главы Карелии Артура Парфенчикова.

Ранее сообщалось о том, что на фестиваль приглашен специальный гость.