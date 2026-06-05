Делегации трех стран прибыли в Карелию укреплять дружбу

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 8 июня в 2006 году

фото стопкадр

В Петрозаводск ровно 20 лет назад в рамках международного проекта «Встречи городов-побратимов» пришел Теплоход Дружбы. Накануне Дня республики он привез к нам представителей Германии, Швейцарии и Франции. С одной лишь целью – укреплять дружеские отношения между нашими странами.

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Теплоход Дружбы кинул якорь в петрозаводском порту уже в седьмой раз. И все благодаря дружеским отношениям между двумя нашими городами-побратимами – Петрозаводском и Тюбингеном. Впервые проект «Теплоход Дружбы» был реализован в 1992 году. Тогда на теплоходе «Михаил Ломоносов» к нам прибыли более 300 участников проекта из разных городов Германии. Прошло время, а цели подобных визитов были все те же. Председатель общества «Восток-Запад», много сделавший для жителей Петрозаводска, легендарный Йорг Бозе не стеснялся высоких слов: «Этот проект призван прежде всего укреплять дружбу между нашими городами. А в данном случае встреча вообще получилась необычной. С нами на теплоходе прибыли еще и представители города Ла-Рошель. Конечно, мы хотели бы здесь хорошенько отдохнуть, но при этом у нас много работы!»

Дружественная делегация собиралась пробыть у нас больше недели. В рамках визита – выставки, концерты и семинары. Как всегда, стороны планировали оговаривать будущий обмен студентами. А ключевой темой для обсуждений – стало развитие наших территорий и привлечение для этого инвестиций. «Побратимские отношения существуют с 1989 года, - уточнил Марк Кирсанов, председатель бюро общества «Восток-Запад» в ПТЗ. – и этот круиз, как сказал доктор Бозе, не первый, уже седьмой или восьмой, и уже несколько тысяч людей поучаствовали в этих проектах. Это я считаю самым главным, чтобы люди лично могли познакомиться друг с другом, узнать друг друга лучше, и таким образом мы сможем выстроить новые европейские отношения». Кстати, о том же говорил и Йорг Бозе – он выразил надежду, что когда-нибудь границы между Россией и Германией отменят. Что ж, почему бы и сегодня об этом не помечтать?

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Празднование Дня республики получилось как никогда интернациональным. Зрители увидели большое танцевально-цирковое представление. Совместную программу за несколько дней подготовили цирк «Цамбайони» из города-побратима Тюбингена (Германия) и петрозаводский клуб современного танца «18».

Организаторы объяснили, что название немецкого цирка – просто игра итальянских букв. Несмотря на легкомысленное название, это был не только цирк, но и большой социально-педагогический центр, в котором занимались ребята от 8 до 19 лет. Порой их приводили туда слабыми, даже больными. Спустя несколько лет учениками любовались не только наставники. Посмотрите, как они лихо катались на одном колесе! «С 20 самыми взрослыми участниками цирка мы приехали в Петрозаводск, об этом мы договорились еще год назад в Тюбингене, что у нас будет такой совместный проект. И здесь мы нашли хороших друзей из клуба современного танца, и очень рады тому, что смогли сделать что-то совместное», - сказала Мария-Элизабет Нисен, руководительница цирка «Цамбайони».

На репетиции было только два дня. Но ребята сумели сделать качественное уличное представление. Жанр определить трудно – то ли танцующий цирк, то ли цирковой танец. Главное, что для самих участников не существовало не творческих рамок, ни языковых барьеров.

«Большинство ребят сегодня хорошо знают английский язык, - сказала Мария Валеева, которая руководила клубом «18». – А кто-то из ребят Тюбингена знают русский, они учатся в специальной школе. И мы, конечно, находили общий язык с помощью жестов. Потому что и они, и мы так или иначе работаем с движением».

Движение в такую погоду, которая на праздник снова подвела, было необходимо всем! Двигались артисты на сцене и зрители на площади. После первого выставления и петрозаводчане и тюбингенцы решили реализовать еще несколько совместных проектов. Дело было за малым: чтобы об этом договорились взрослые по обе стороны границы.

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А вечером на площади Кирова в честь Дня республики и закрытия Дней культуры Москвы в Карелии прошел праздничный концерт. Даже дождик, который то и дело давал о себе знать, не отпугнул зрителей. Впрочем, было их не очень много. Но как отметил самый колоритный участник группы «Мюллярит» Александр «дедушка» Быкадоров, это была как никогда благодарная публика: «Меня поразило то, что люди слушали. Не поддавались на наши провокации, чтобы просто поплясать. Они слушали музыку, и это было неожиданно и приятно».

Но и критические замечания публика выносила, недочеты в организации все же имелись.

«В такую хорошую погоду, как при Петре Первом, можно было бы и угощать! И тогда площадь была бы полна. Горячим чаем, например»,

- сказала одна зрительница.

Алексей с друзьями в свой отпуску путешествовал по стране (сами они были из Норильска), однажды они уже приезжали в Карелию на свадьбу к другу, и уверяли, что именно тогда влюбились в нашу природу. А сейчас – и в нашу группу «Мюллярит». Собрались даже раздобыть диски и увезти музыку с собой.

Из Петрозаводска наши «мельники» отправились на гастроли по городам Франции, Германии и Испании. А вот известному российскому певцу Валерию Сюткину, который прибыл к нам с концертом, чтобы поздравить нас с Днем республики, стали милее северные края: «Вообще, с возрастом северная красота привлекает меня гораздо больше, чем южная. Совершенно необязательно валяться на жарком пляже, приятнее пройти вдоль озера, подышать свежим воздухом, подумать о том, зачем это все, для чего».

Все отметили, что День республики удался. Он получился, как небольшой разогрев перед Днем города.

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Таким было 8 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности