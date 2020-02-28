Доктор из Германии прислал оборудование для интерната в Петрозаводске

Ровно 20 лет назад в Петрозаводске гостил Йорг Бозе, председатель общества Запад-Восток из города-побратима Тюбингена (Германия). В числе прочего он посетил школу-интернат №23 для слабовидящих детей. Там состоялся спортивный праздник, и туда Бозе привез оборудование в дар от своих земляков. Школьный спортивный праздник был посвящен Дню защитника Отечества, поэтому в нем принимали участие исключительно мальчишки. Право называться сильными мужчинами они демонстрировали при бурной поддержке зрителей. Подобные спортивные соревнования в школе-интернате проводили регулярно.

«Это один из элементов медицинской реабилитации для наших детей, - сообщила Г.Н.Михеева, заместитель директора по воспитательной работе. - Ведь у нас не просто школа. У нас реабилитационный центр для незрячих и слабовидящих детей. Профилактика и улучшение их здоровья, особенно зрительной ориентации — очень важно для наших детей».

Этот праздник отличался от прочих соревнований, проходивших в школе. В интернат приехал Йорг Бозе, председатель общества Запад-Восток. С собой он из Германии привез подарки для школы: медицинскую аппаратуру и компьютер. Это оборудование прислал профессор университета Тюбингена Харольд Керстен, который за два года до этого сам побывал в Петрозаводске и узнал о существовании в городе специальной школы-интерната для детей с ослабленным зрением. Будучи сам инвалидом по зрению, Харольд учился в подобном заведении в Германии. Он посетил петрозаводскую школу и увез на родину приятные впечатления от общения с детьми и учителями и неприятные — от уровня материальной обеспеченности учебного заведения. С тех пор немецкий профессор старался чем может помогать петрозаводскому интернату, присылая различное оборудование и медикаменты. Кстати, в те годы у многих наших интернатов для детей с различными особенностями развития были спонсоры из других стран, которые навещали своих подопечных, привозили полезные подарки, помогали с ремонтом и оснащением.

В те годы первым и единственным современным кинотеатром в Петрозаводске была «Калевала». Мы уже рассказывали о том, что из-за достаточно странного исполнения своих служебных обязанностей чиновников мэрии этот кинотеатр мог закрыться почти сразу после того, как его переоборудовали. Инициативная группа зрителей собрала более двух тысяч подписей под обращением к главе местного самоуправления Андрею Демину. В нем содержалась просьба поддержать борьбу кинотеатра за существование. Тем не менее, КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом) в очередной раз приняло решение в пользу расположенного под крышей кинотеатра бильярдного клуба.

Директор этого клуба настоятельно посоветовал журналистам быть объективными в освещении ситуации в кинотеатре «Калевала». Пригрозил некими неприятностями. Интервью, однако, давать отказался. 2 февраля 2000 года состоялось пресловутое заседание комиссии Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). На нем предпринимателю Андрею Кулику было отказано в аренде малого фойе кинотеатра, которое он уже начал перестраивать под кафе для зрителей. В тот же день в недрах городской администрации был как ни в чем не бывало произведен весьма примечательный документ. Это письмо за подписью заместителя главы местного самоуправления господина С.А.Свидского. В нем арендатору кинотеатра «Калевала» Андрею Кулику предлагалось оказать содействие в проведении очередного кинофестиваля стран членов Евросоюза в Петрозаводске. Для чего предоставить для демонстрации фильмов большой зал на пять дней в мае. В кинотеатре сотрудники ходили мрачнее тучи и не исключали, что отвечать на эту просьбу придется уже другому человеку.

«Нам выделено 125 метров большого фойе. В данное время у нас очень часто заполняемость зала — стопроцентная. 600 человек. Если вот эти 125 метров скалькулировать на одного человека, то это получается по 20 сантиметров на одного человека. Здесь не только мое личное нежелание располагаться на таких маленьких площадях, здесь нарушаются обыкновенные нормативные документы. Повторю: этот вариант не только меня не устраивает, он не устраивает тех людей, которые придут к нам в кинотеатр», - поясняли Андрей Кулик, который изрядно вложился в переоборудование кинотеатра и собирался развивать его и дальше. Однако, фигурально выражаясь, в мэрии его «били по рукам». Результатом нежелания городской администрации прислушаться к доводам арендатора могло стать закрытие кинотеатра к 10 марта.

Таким было 28 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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