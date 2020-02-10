Кинотеатр Петрозаводска оказался на грани закрытия

Неприятная ситуация возникла вокруг заново оборудованного в октябре 1999 года кинотеатра «Калевала». Арендатор кинотеатра спустя всего три месяца пригрозил, что закроет его уже к началу марта. Связано это было с постоянным давлением городской администрации. Такое недружелюбное отношение властей было тем более непонятно, если принимать в расчет, что со времени открытия после ремонта «Калевалу» уже посетило более 36 тысяч человек. А ведь до этого вся киноиндустрия страны переживала жуткий кризис. И этот показатель был уже в два раза больше, чем за весь 1998 год. Однако, власти решили, что радости петрозаводчан от общение с современным кино суждено продлится недолго.

Три новых буквы на фасаде кинотеатра «Калевала» — это были три самых дорогих буквы из написанных на петрозаводских стенах, шутили журналисты. А именно — обозначение DDS. Ежемесячно предприниматель Андрей Кулик, арендующий у города часть площадей кинотеатра и вложивший собственные средства в его реконструкцию, только за право разместить эти три буквы на стене платил 5 тысяч рублей. Аренда же собственно зала обходилась ему еще в 18 тысяч ежеквартально. При этом только наиболее ленивые чиновники городской мэрии не причисляли к своим заслугам возрождения кинотеатра. Не раз самолично заявлял о своей поддержке вновь открытого очага культуры петрозаводский мэр Андрей Демин. Правда, дальше деклараций дело не шло. Неизвестно, как часто говорили мурманские чиновники о своей поддержке тамошнего крупнейшего кинотеатра, зато когда нашлись желающие превратить его в современный центр кинопроката, местная администрация полностью освободила их от арендной платы и предоставила всяческие льготы. Подобная широта души петрозаводским чиновникам была неведома. Видимо, потому что из всех искусств для них важнейшим являлся биллиард. Можно только догадываться, почему именно в пользу бильярдного клуба отобрала Комиссия по муниципального имуществу помещения, прилегающие к кинозалу, которые ранее арендовал Андрей Кулик и где он собирался разместить кафе для зрителей.

«После того, как это помещение мне было выделено решением комиссии от 17.11.99, - пояснил Кулик, - я здесь начал производить строительные работы. Были заменены витринные стекла, потолок, произведен ремонт стен. Вчера состоялось очередное заседание комиссии, где она приняла решение лишить меня этого помещения, таким образом у меня нет возможности предоставить зрителям кинотеатра дополнительные услуги». Давление на арендатора и директора кинотеатра со стороны городских властей постепенно нарастало с момента повторного запуска «Калевалы» 15 октября 1999 года. Но если последнее решение комиссии не будет пересмотрено, Андрей Кулик намеревался расторгнуть уже имевшиеся у него контракты на прокат новых фильмов и закрыть кинотеатр к началу марта. Было весьма сомнительно, что найдется еще один желающий рисковать своими деньгами ради очередного возрождения Калевалы. После расторжения контрактов трудно будет вернуть и доверие столичных прокатчиков, предоставляющих фильмы. Кроме того оставалось неясным, как администрация города собирается проводить очередной Фестиваль стран Европейского содружества, планомерно уничтожая единственный на тот момент действующий в Петрозаводке кинотеатр, где всегда и проводились кинофестивали.

В конце 1999 года в Петрозаводской организации инвалидов железнодорожного транспорта решили открыть на территории общества магазин для членов своей организации. Видимо, взамен закрывшейся в апреле того же года тамошней лавочки (напомним, тогда такая судьба была уготована для множества небольших магазинов Петрозаводска, потому что вступил в силу жуткий новый единый налог на вмененных доход, что вызвало большие волнения и протесты). И вот вновь инвалиды жд столкнулись со старой, как мир, проблемой — чиновничьей волокитой. А дело было так: петрозаводская организация инвалидов жд транспорта, насчитывавшая более тысячи человек, обратилась в мэрию, в КРО Всероссийского общества инвалидов и к руководителям различных предприятий с предложением открыть на базе помещения общества специальную торговую точку.

Предложение получило поддержку. Небольшой магазин общей площадью 8 квадратных метров должен был обеспечить инвалидов самыми необходимыми продуктами питания. Причем, естественно, для этой категории людей реализация товара могла идти без торговой наценки. Удивительно, но почти сразу нашлись предприниматели, готовые организовать поставку продуктов в этот магазин без наценок и с отсрочкой платежа. Работать они согласились, не получая прибыли.

У мэра Петрозаводка ходатайство общества инвалидов также нашло поддержку в виде грифа «Помочь». Вот вроде бы и дело подошло к концу. Но оказалось, что это только начало. «Ситуация вообще комичная получается, - заявил А.В.Королев, директор студенческого общепита ПетрГУ. - Вроде бы мэр города «за», потому что написал «Помочь» на нашем ходатайстве. Но после этого он отправил нашу бумагу по всем инстанциям, от которых зависит, и в том числе и не зависит решение вопроса». Например, бумага зачем-то побывала в Комитете по управлению муниципальным имуществом и комитете по градостроительству. А в комитете по экономике и финансам прошение и вовсе затерялось.

«До сих пор этот вопрос решиться не может, идет какая-то волокита. А волокитить эти вопросы нельзя! Это ж жизнь», - заявил В.В.Точеный, и.о.председателя общества инвалидов жд транспорта. А жизнь у инвалидов тяжелой была всегда. Самая высокая пенсия в те годы — 1300 рублей, но это у участников войны. Остальные получали 500, редко 600 рублей. Заплатить из них за коммунальные услуги, электроэнергию — и что осталось? Поэтому естественно, что даже 8% снижение цен на продукты, которое обеспечило бы снятие налога на вмененный доход, все же могло помочь. А сделать для этого было нужно сущие пустяки. «Все, что нужно сделать Демину — поднять телефонную трубку, или дать задание помощникам заняться вплотную этой бумагой. Написать ходатайство в налоговую инспекцию», - сообщил Королев. Он надеялся, что репортаж и огласка помогут сдвинуть дело с мертвой точки.

Таким было 10 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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