«Десант» из-за рубежа высадился на берегу Петрозаводска

Немецкий десант в количестве 130 человек высадился на карельскую землю. Это было ровно двадцать лет назад. Цель десанта была вполне мирной – укрепить побратимско-дружеские связи между Петрозаводском и Тюбингеном.

Теплоход «Кронштадт» доставил из Санкт-Петербурга в столицу Карелии жителей ФРГ, которые согласились на плаванье по нашим холодным северным водам исключительно из любви к России. Кое-кто из них уже успел побывать в Карелии несколько раз. Но большинство ступили на карельскую землю впервые.

«Делегация состоит из членов общества «Запад-Восток» Земли Баден-Вюртемберг, из людей, кому интересна Россия, кто живо интересуется нашими проблемами. У нас большая группа архитекторов, строителей», - пояснил Марк Кирсанов, руководитель Петрозаводского отделения общества «Запад-Восток». В делегации также были учителя и врачи. Гости захватили с собой даже духовой оркестр. Программа предстояла обширная. Она сочетала в себе элементы официоза и дружеских встреч.

«Вчера был официальный прием в мэрии, а после него большой Гала-концерт творческих коллективов во Дворце творчества», - рассказал Кирсанов. А затем гостей из Тюбингена ждали в петрозаводских семьях.

Традиционное русское гостеприимство на жителях братского Тюбингена и отразилось традиционно – не все сегодня утром смогли собраться у автобусов, чтобы поехать на экскурсии в Кондопогу, в республиканскую больницу, в Державинский лицей. Но не только петрозаводчане хлебосольно принимали у себя гостей – немцы тоже были рады пригласить петрозаводчан в гости: «У нас на День города в прошлом году была большая поездка, когда около 150 петрозаводчан смогло посетить город-побратим. Как сказал председатель, общество ежегодно оформляет около 350 приглашений для жителей Петрозаводска в Тюбинген». И эта добрая традиция продолжалась на протяжении многих лет. Город Тюбинген стал побратимом Петрозаводска в 1989 году.

Последний звонок прозвенел для выпускников экстерната в 26-ой петрозаводской школе. Этот курс был впервые придуман и опробован для ребят, которые участвовали в боевых действиях в Чечне. За полгода они прошли курс средней школы и подготовились к сдаче экзаменов для аттестата о среднем образовании. В торжественной обстановке с речами, цветами и концертом побывавшие в горячих точках выпускники встретили свой последний звонок. А полгода назад все только начиналось. Молодые люди волновались, их напутствовали, обещали поддерживать.

До финиша дошли не все. Трое сразу сошли с дистанции. Оказалось, сложно совмещать учебу и работу, тем более что у некоторых уже были семьи. Кто-то просто растерялся, не поверил в свои силы. Александр Пахомов поделился: «Ощущения были лично у меня, что… я могу! Шел я учиться с опаской, ведь у меня со школы прошло уже одиннадцать лет». Александр вернулся из Чечни семь лет назад, и ему непросто было решиться сесть за школьную парту. Но жизнь не стоит на месте, а карьера невозможна без образования. Он собирался учиться и дальше, возможно, не этим летом, а следующим поступить в вуз. Или на юридический, или на факультет, связанный с промышленностью Карелии.

Предметы мужчинам пришлось изучать те же, что и детям в школе. Но вот отношение к ним было другое. С преподавателями общаться было легче, не так, как в детстве. Да и преподаватели приобрели свой опыт. Классный руководитель Светлана Тихонова призналась: «Более глубоко стала смотреть на человека, на его психологию. Лучше стала разбираться в сложных ситуациях жизни, когда не всегда есть прямолинейное решение». Светлане Ивановне пришлось устанавливать контакты между своими возмужавшими учениками и преподавателями, следить за дисциплиной и успеваемостью.

«Школьные годы чудесные», а в этом случае полгода – остались позади. Оставалось сдать экзамены. И можно было идти вперед – за новыми свершениями и успехами. Школа была готова принять в будущем году подобный курс. А у этих выпускников появилось желание продолжить учебу.

Таким было 31 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.