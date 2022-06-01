В День защиты детей в Карелии пытались помочь детям других республик

Накануне Дня защиты детей ровно 20 лет назад Карельский Союз защиты детей объявил акцию по сбору вещей первой необходимости для детей Чечни. В конце мая подвели итоги, и выяснилось, что за целый месяц ее проведения удалось собрать совсем немного. Жители вяло откликались на призыв помочь детям, пострадавшим в республике, где шли бои.

Кстати, эту акцию по сбору вещей проводили по всей стране. Вернее, в тех сорока регионах, которые откликнулись на призыв правозащитной общественной организации «Московская Хельсинкская группа». Карельский союз защиты детей тоже решил принять участие в благом начинании. Но дело пошло не так гладко, как ожидалось.

«Школ у нас тоже много, но вот откликнулись только четыре. Из них только одна, где действительно уже собрали вещи, отвезли мы их. И еще детский дом №3 нас поддерживает. Они помещение выделили, чтобы вещи там собирать», - рассказала Надежда Павлова, председатель правления Союза.

Проведение таких акций не входило в круг деятельности Союза защиты детей. Там оказывали юридическую и правовую помощь.

Тем не менее, сотрудники общественной организации активно налаживали общение со школами, предлагали распространять листовки с адресами, куда относить вещи. Внимательнее остальных к просьбе отнеслись ученики и педагоги 28-го лицея.

«По нашим сведениям, у детей в Чечне нет одежды. Нужны учебники, книги, игрушки, спортинвентарь – все, что может понадобиться обыкновенному ребенку», - пояснила юрист Союза Людмила Спиридонова. Сначала решили посвятить сбору вещей только май. Но так как все затормозилось, решено было обратиться к руководству «Московской Хельсинкской группы», чтобы акцию продлить: «Все будет зависеть от интенсивности проведения акции, от объема вещей. Если в ближайшее время мы увидим, что жители Петрозаводска никак не реагируют, то сроки акции будут сокращены, и она прекратится».

Юбилейная, двадцатая выставка юной художницы Оли Агеевой, открылась в библиотеке комплекса «Столица», что на Древлянке. Выставка была посвящена Дню защиты детей. В экспозицию «17 мгновений» Оля включила свои последние работы. «Такая замечательная выставка! Картины такие живые, светлые, у них такая прекрасная аура. Оленька такая талантливая звездочка в нашем городе», - говорила на открытии сотрудница библиотеки Светлана Матвеева.

Оля призналась, что ее больше привлекают пейзажи. Всю зиму юной художнице приходилось проводить в стенах квартиры. Ей вскоре должно было исполниться 17 лет, и долгие годы она тяжело болела. Творчество помогало ей бороться с болезнью. Для своих картин Оля выбирала яркие краски, писала все времена года. Она так и говорила, что ей нравятся все сезоны – и зимние, и летние, и осень. На выставке собрались друзья Оли Агеевой. Учителя, знакомые, люди, которые следили за ее творчеством. Всего Оля к 17 годам написала около трехсот картин. Большую часть из них она подарила друзьям, библиотекам, школам. А некоторые рисунки уехали в США, Финляндию и Швецию. Есть картины Оли Агеевой и в телекомпании «Ника», архивом которой мы пользуемся при создании нашей рубрики. У юной художницы в тот период появились новые картины о Соловках и Кижах. В целом, ее картины участвовали в 20 персональных выставках, которые проходили в Карелии, Финляндии и Германии. И везде творчество Ольги Агеевой находило своих поклонников. «Это встреча с друзьями! – так отозвалась Оля о вернисаже. – Во-вторых, это радость, что мои работы кому-то нравятся».

Общественный фонд «Милосердие» провел праздник для детей из малообеспеченных семей. Кроме благотворительного обеда 150 ребят получили шоколад и билеты на аттракционы в Парк культуры и отдыха.

Ежедневно на протяжении четырех лет фонд «Милосердие» бесплатно кормил детей. В социальную столовую приглашали и пожилых людей – около тридцати человек ежедневно, тех, у кого пенсия настолько мала, что не позволяла нормально питаться. Среди учредителей этого фонда были и частные предприниматели, и предприятия, которые предоставляли продукты. Макароны – от «Сороки», мясо, хлеб – всё от местного производителя. Кроме того, выделяли и деньги. В 1998 году Петр Генрихович Лешберг обратился в мэрию с идеей открыть социальную столовую, и нашел поддержку у Натальи Вартановой, которая тогда исполняла обязанности заместителя мэра Петрозаводска по соц.вопросам.

Пока дети обедали, попечители фонда «Милосердие» решали назревшую проблему. У Петра Лешберга вызывало тревогу то, что хозяин ресторана «Тройка», где тогда в дневное время базировалась социальная столовая, больше не желал предоставлять для нее помещение.

«Я боюсь за дальнейшую судьбу этих детей, - заявил организатор обедов. – Я беседовал с Виктором Масляковым (на тот момент мэр Петрозаводска – прим.ред.), он обещал помочь». Впрочем, тогда положительного ответа учредители фонда не получили. Поэтому и волновался Петр Генрихович, когда думал о том, что в День празднования сам фонд мог прекратить свое существование. И если это кого-то волновало, то только не самих виновников торжества – дети беззаботно отмечали День защиты детей, принимали поздравления.

Таким было 1 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.