Отключение перед праздником горячей воды возмутило петрозаводчан

В Петрозаводске ровно 20 лет назад к празднику началось отключение горячей воды во всех образовательных учреждениях. Первой пострадала Древлянка. Ночью в некоторых детских объединениях этого микрорайона воду уже отключили. Затем, под гарантии мэрии, подачу воды возобновили, но из восьмисот тысяч рублей долгов, которые должны были быть погашены в тот же день, к вечеру были выплачены лишь сто тысяч. И по информации, которую предоставили Тепловые сети, отключения решено было продолжить. Следующими без горячей воды должны были остаться поликлиники Петрозаводска.

Тепло бывает не только «материальное», но и душевное. Как раз тогда продолжалась акция «Подари тепло». Руководители крупнейших предприятий республики решили помочь людям с ограниченными физическими возможностями. Глава республики Сергей Катанандов пригласил на встречу таких помощниками и их подопечных. И это была довольно редкая возможность – встретиться вместе в таком составе: с одной стороны люди с ограниченными физическими возможностями, с другой – люди, чьи финансовые возможности позволяли по-настоящему помочь инвалидам.

«Проблема, с которой мы столкнулись особенно остро в последние годы – не хватает локтя друг друга, чувства товарищества, не хватает простых вещей», - отметил Сергей Катанандов на встрече. Руководители крупнейших предприятий республики Федермессер, Волнухин, Макаров, Свинцицкий, Масляков – эти фамилии были широко известны в Карелии. Они уже занимались благотворительностью и вновь пришли на встречу, чтобы выслушать людей, которые хотели заявить о своих проблемах.

«Когда в одном классе учатся дети от 12 до 15 лет, в одном классе, сидят за одной партой – это ненормально. Я понимаю, что маленькими шажками мы идем, и нам очень трудно, и это тяжело, но все равно – нужно создавать отдельно, автономно существующие реабилитационно-учебные центры для детей», - сказала Алиса Тарутина, председатель общества глухих. Также необходимо было создавать рабочие места для инвалидов. Возить дрова в дома, где жили семьи инвалидов. О многих проблемах самого разного толка говорилось на встрече. Но были и приятные моменты. Министр социальной защиты Николай Черненко вручил 57 слуховых аппаратов людям с ограниченным слухом. И самый главный подарок – ключи от автомобилей, которые уже стояли у дверей Дома правительства. Спонсор оплатил 40% стоимости автомобилей, 60% легли на плечи бюджета.

«Мы в состоянии изменить ситуацию даже в это трудное время, - подчеркнул Сергей Катанандов. – Мы уже не в 1995-96 году, уже работают основные предприятия. Уже есть задел, который позволяет нам помогать друг другу лучше». Акция «Подари тепло» продолжалась.

Также в рамках акции «Подари тепло» состоялось еще одно событие. Жители республики поддержали призыв помочь нашим солдатам, которые в то время находились в зоне боевых действий в Чечне.

В коридорах и кабинетах правительства республики стояло множество коробок. Сами чиновники перетаскивали их с места на место наклеивали эмблемы и готовились к отправке. «Здесь только маленькая часть того груза, который будет отправлен, - показал Александр Темнышев, заведующий орготделом. – Приходит много из министерств и ведомств коробок. В том числе и для детей, которые находятся в Чечне. У которых, наверное, тоже будет новогодняя елка. Из районов приходят нам посылки, где написано, например – от детей Кемского района детям Чечни. Мы попросим наших сотрудников, которые будут сопровождать колонну, передать эти книги и игрушки детям Чечни».

Туда были отправлены предметы личной гигиены, стройматериалы, продукты питания длительного хранения. Сладости, книги, видеокассеты с отечественными фильмами. Даже елочные игрушки. То есть все, что могло порадовать накануне Нового года. Груз был готов к отправке. КАМАЗ и автобус с подарками провожали торжественно и символично – от Вечного огня. Вести важный груз вызвались опытные водители. Один из них – Александр – в Чечню отправился впервые. Ему предстояло провести дней шесть за рулем. Обещали, что подарки доставят вовремя. На это надеялись и все те, кто провожали колонну в этот долгий, но добрый путь.

Таким было 25 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.