С камерой, диктофоном и риском для жизни. Наши на необъявленной войне

Журналисты получали информацию о событиях в горячих точках через пресс-центры МВД, ФСБ и Министерства обороны. Представители иностранных СМИ иногда получали информацию напрямую от боевиков. Но в основном эти данные совпадали, как заявили в пресс-службе УВД Петрозаводска, начальник которой Леонид Розенберг три месяца работал во временном пресс-центре МВД России по Северному Кавказу.

Находился он в Ханкале, самом эпицентре боевых действий. Нагрузка на его работников с каждым месяцем возрастала. С Леонидом там работали четыре человека, на смену им приехало уже шестеро. Информацию, которую предоставляли эти люди, брали к себе все центральные каналы телевидения и информагентства. И эта информация была объективной и самой свежей.

«Мы даем достаточно полную информацию, но как правило при перегонах уже готовых репортажей, когда они перегоняют уже из Ханкалы на ОРТ или РТР, то либо Москва у них не берет, администрации этих каналов, то ли еще что».

Конечно, не стоит думать, что журналисты получали полностью все данные, которыми располагают военные. Часто по оперативным соображениям скрывали факты и обстоятельства задержания крупных полевых командиров, известных боевиков. Не разглашались и реальные потери на фронте Кавказа.

«Мы не давали этих цифр. Не могу этого сказать. И не знаю, почему такие цифры не дают», - сообщил Розенберг. Впрочем, это неудивительно – сделал вывод журналист: «ведь официально на Кавказе войны не было и нет».

Начальник УВД подтвердил это предположение: «Государственная политика такая, что войны в Чечне нет. Там идет налаживание мирной жизни, там идет контртеррористическая операция». Сами солдаты и офицеры, прошедшие Чечню, придерживались иной точки зрения: «Там идет партизанская война со стороны боевиков и, естественно, подрывы». Как иначе назвать те боевые действия, которые ведутся с применением авиации и артиллерии. В рядах боевиков было много молодежи, которая и не знала другой работы, кроме как – воевать. Многие из них родились тогда, когда боевые действия уже начинались. Для многих это был единственный реальный способ зарабатывать и кормить семью.

«Думаете, они там за веру воюют? Вера им постольку-поскольку, это уже прикрытие. Они воюют за деньги».

О многих событиях, происходящих в Чечне, быстрее, чем работники пресс-центров силовых ведомств и российские журналисты, узнавали посланцы иностранных СМИ, находящиеся в расположении боевиков. «А поскольку они там находятся, то естественно, что у них есть связь со своими СМИ, то они прямиком выходят – либо спутниковая связь, либо еще что-то». Попадали иностранцы к боевикам через мусульманские центры, раскиданные по всей Европе с подложными документами, через Грузию и Азербайджан. И в России, и в мире были тогда уверены – война в Чечне закончится совсем не скоро. А значит работы сотрудникам пресс-центра МВД, равно как и их коллегам из ФСБ и Минобороны РФ, хватит надолго.

Экзотические виды боевых искусств в Петрозаводске ровно 20 лет назад становились все более популярны. С соревнований Национальной федерации ушу вернулись наши спортсмены и привезли целых семь медалей. Натиг Велиев к тому моменту занимался ушу уже 15 лет. Девять из них он обучал малышей и взрослых этому виду спорта. Традиционная оздоровительная китайская система порой меняет жизнь людей на 180 градусов.

«На многие вещи спокойнее реагируешь. Я считаю, что избегаешь стрессовых ситуаций. Это помогает держать себя в руках, следить за своими поступками, отвечать за свои поступки», - сказала вернувшаяся с победой Алла.

Труды зря не пропали – на Первом Международном кубке Национальной федерации ушу ученики Велиева завоевали призовые места. Соревнования продолжались три дня, и каждый день ребятам приходилось соперничать с очень сильными противниками из 21 команды из разных городов России и из-за рубежа. На суд компетентного жюри из Санкт-Петербурга ребята представили образцы внутреннего и внешнего стиля ушу, умение владеть палкой и алебардой, навыки учебного боя. И вот результат – семь бронзовых медалей. «Там были сильные девушки, они ездили летом на Шаолиньский турнир», - вспоминала спортсменка. И все же наши ребята выдержали. И как сами признавались, во многом благодаря поддержке тренера.

«Я верил этим ребятам, - говорил Натиг Велиев. – Что у них все получится. И до последней секунды я им говорил, что у вас есть вот такие и такие ошибки, ребята, исправляйте!» Сам Натиг Велиев тоже показал класс и в своей возрастной группе занял третье место.

Таким было 15 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.