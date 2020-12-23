Слесарь завода в Петрозаводске смачно высказался о работе руководства

На заводе «Авангард» ровно 20 лет назад прошла акция протеста. Митинг организовали рабочие, которые с сентября не получали заработную плату.

Акция протеста прошла в 4-м цехе завода. Администрация предприятия на просьбы журналистов поприсутствовать на митинге отвечала уклончиво, ссылаясь на безумную занятость. В итоге их на сам митинг в недрах завода постарались не допустить. На проходной съемочную группу встретил слесарь «Авангарда» Геннадий Гришкин, оповещенный о приезде. Кстати, по его мнению, эту роль встречающих должен был выполнять тамошний председатель профкома.

«Потому что с меня — в каждом квиточке написано — высчитывают в пользу профсоюза, следовательно, все трудовые отношения с администрацией должен решать профсоюз. Но так как профсоюз этого не делает, а кушать-то каждый день хочется, то приходится брать на себя ответственность», - пояснил Геннадий Гришкин.

По его заверениям, профсоюзные лидеры не стали принимать участия в акции. Основной мотив приостановки работы и угрозы остановить трудовую деятельность совсем — это долги по заработной плате, которую не выплачивали с сентября: «Такое ощущение, что нам зарплату до Нового года, может быть, и вообще не дадут. Такое чувство. Дело в том, что нам директор Пал Палыч обещал дать зп до 15 числа за сентябрь по крайней мере». Но словам Пал Палыча Михайлова не суждено было сбыться. В тот момент, когда журналисты ждали на проходной, он встречался с администрацией города, а после вышел к народу в четвертый цех. С представителями власти руководство «Авангарда» обсуждало долги котельной, убытки от которой в результате подорожания топлива составили более 9 миллионов рублей. По причине низкой платежеспособности по заказу профильной продукции судостроения отсутствовало должное финансирование на достройку корабля для федеральной пограничной службы.

За уже выполненные объемы работ по ремонту железнодорожной техники и другие заказы, предприятие было вынуждено дожидаться оплаты более 6 месяцев. Долги за ремонт железнодорожной техники составили более 2 миллионов рублей. Тогдашняя практика расчетов с предприятием привела к хроническому недостатку оборотных средств, долгов в бюджетные и внебюджетные фонды, а также к задержкам зарплат.

«Сколько можно было, извините за выражение, сопли жевать в собственном соку? Не добиться выплат. Это вопрос администрации. Она должна решать. А я-то, конкретный человек, кушать хочу. Где мои деньги? Где наши деньги?», - накалял революционную ситуацию слесарь. В итоге той экономической политики получилось, что «Авангард» кредитует ремонт железнодорожных вагонов, строительство рыбопромыслового судна и даже отопление Ключевой. Митинг возник стихийно. Впрочем, тогда было так: если срок задолженностей по зарплате составил более двух месяцев, любые акции протеста проходили в рамках закона. Администрация была во всяком случае в курсе дела. И митингующие были намерены продолжить забастовку в случае невыплаты своих денег.

В конце октября 2000 года из Карелии в Чечню отправился сводный отряд Министерства юстиции РК. Для кого-то эти два месяца пролетели незаметно. Но для родственников наших спецназовцев оно было тяжелым и тянулось невыносимо долго. И вот вечером они встретили своих ребят на вокзале. Сводный отряд Минюста Карелии, в который входили бойцы отряда специального назначения, вернулся из Чечни в полном составе. Раненых среди них не было.

«В Гудермесе были, охраняли полномочного представителя Российской Федерации по Чеченской республике и коменданта Чечни. Ну и плюс сам, как... президент он сейчас, не президент? Кадыров!» - сообщил его однофамилец Дмитрий Кадыров, командир сводного отряда. Чтобы родные не волновались, ребята регулярно звонили в Петрозаводск, рассказывали о своем житье-бытье. Было оно нелегким.

«А жили мы — курорт у нас, да, Серега? - в кочегарке! Там внутри поставили палатку и там жили. Бытовые условия... Единственно, что мы карелы, у нас баня была своя. А так...»

Естественно, бойцы всего родным не рассказывали, чтобы не волновать. Война есть война. Могло случиться всякое. Тем более, что не все были мирно настроены к российским бойцам. Врагов хватало.

«Были ли контакты с местными жителями? Честно говоря, однозначно нельзя ответить. Кто-то положительно. Кто-то не положительно... В основном нам не верят. Что мы пришли туда надолго. Говорят, что мы уйдем, что все вернется на круги своя, нам не верят», - отметил командир отряда. Бойцам предстоял короткий отдых, после чего нужно было вновь браться за работу. В мирных условиях. Если их службу вообще можно назвать мирной.

Таким было 23 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. (фото ptzgovorit.ru)