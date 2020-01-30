Действия руководства петрозаводского предприятия вывели мэра из себя

В микрорайоне Ключевая ровно 20 лет назад продолжались перебои с подачей тепла. И это при том, что на улице ударили морозы (по ночам до -30). Параметры работы котельной завода «Авангард» были снижены без каких-либо согласований. И городская администрация пригрозила руководству предприятия обращением в прокуратуру. На заседании в мэрии даже произошла громкая перепалка. Мазута в котельной «Авангарда», как выяснилось, должно было хватить еще как минимум на неделю. Однако, в целях экономии руководство предприятия по своему усмотрению несколько снизило температуру воды, которая подавалась в трубы центрального отопления. Это обстоятельство стало предметом серьезного разговора на оперативном совещании в мэрии.

-Вы, по-моему, немножко не воспринимаете всю серьезность ситуации, - наседал тогдашний мэр Андрей Демин на представителя завода.

-Мы понимаем, - пытался возразить представитель.

-Если бы понимали, тогда были бы параметры другие при температуре минус двадцать... Вы палец о палец не ударяете, чтобы мазут вам привезли! Ждете, когда Астраханцев с Деминым договорятся, - внезапно сорвался на крик мэр Демин.

-Прошу голос не повышать! Здесь столько людей сидит. Говорите нормальным языком.

-Так вы повышаете голос, я вам должен ответить.

-Андрей Юрьевич, я еще раз говорю, что мы занимаемся мазутом. Если бы мы не занимались мазутом, мы бы уже заморозили весь микрорайон. Тот мазут, который вы нам поставили, кончился уже в декабре, в начале.

Так или иначе, однако, обращение в прокуратуру обещали подготовить. А службам по чрезвычайным ситуациям была дана команда быть готовыми в условиях этих ситуаций работать.

Другой вопрос, который неожиданно был поднят на планерке во время отчета представителя УВД — о хулиганских выходках против работников троллейбусов (в нашей рубрике вскоре мы напишем о вопиющем случае!). Когда подростки по утрам возвращались с ночных дискотек, из приходилось везти ранним троллейбусам. Причем, по утверждению пострадавших, в выходные милиция не реагировала на обращения, которые экстренно передавались из осажденных троллейбусов по рации. Директор ТУ Афанасьев сообщил: «На перекрестке Толстого-Невского водитель троллейбуса получила даже травмы. Просто хулиганствующие молодчики! Полностью троллейбус забит молодежью, которая едет с дискотеки. Разгоряченная и алкоголем, и всем, чем угодно. Просили милицию, чтобы они вмешались. Связывались по радиостанции, но, к сожалению, помощь не пришла».

А в Дом ребенка Петрозаводска в январе 2000 года приехали итальянцы. Международное усыновление было в те годы процедурой вполне привычной. В конце 1999 года мальчик Антон из нашего Дома ребенка уехал в Америку, например. Вообще, в том году из 18 усыновленных в столице Карелии детей половина отправилась за границу. И вот трехлетняя сиротка Маша познакомилась со своими будущими родителями. Именно в нашем городе эта итальянская пара оказалось, потому что, как они сами сказали — просто повезло. Они были знакомы с семьями, которые уже воспитывали детей из Петрозаводского Дома ребенка. Видимо, «просто повезло» и Маше. Стефано и Роберта увидели ее на видео своих друзей, и сразу поняли, что именно эта русская девочка станет вторым ребенком в их семье. Кстати, старшую дочь Джемму (ей тогда было четыре года) они удочерили в Бразилии. Сестры впервые увидели друг друга и, кажется, успели подружиться. Тем более, что языкового барьера, как оказалось, в таком возрасте не существует. «С ребенком все совершенно по-другому, жизнь меняется. Ребенок становится основным центром всей семьи. И все ему посвящается и вращается вокруг ребенка», - рассказал Стефано о своих ощущениях. Каждое усыновление для работников Дома ребенка — большая радость. Какими бы хорошими не были условия в подобных учреждениях, ничто не может заменить малышу семью. В прошлом году 18 местных ребят обрели родителей, примерно половина из них уехали за рубеж. В 2000-м году Маша стала первой. Но по словам директора Дома Ольги Давыдовой, желающих взять детей-сирот как за границей, так и у нас в России очень много. А значит судьба, так жестоко обошедшая этих малышей, еще сделает подарок многим из них — надеялись взрослые.

Таким было 30 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.