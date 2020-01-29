Угасающий комбинат Петрозаводска попросил мэра снизить налоги

Одно из крупных предприятий Петрозаводска — мясокомбинат — ровно 20 лет назал находился на грани исчезновения. Однако руководство комбината надеялось вдохнуть в него новую жизнь с помощью городской администрации, руководитель которой посетил это предприятие. В славные советские годы обязательной составляющей представления среднестатистического гражданина о материальном благополучии был холодильник, доверху забитый колбасой и сосисками. Тогда Петрозаводский мясокомбинат производил в несколько раз больше продукции, чем сейчас. Правда, при этом прилавки магазинов были пустыми, мясо — по талонам, а колбасу петрозаводчанам приходилось возить из столиц.

К концу 90-х всевозможной мясной продукцией в каждом продовольственном магазине было на любой вкус. Однако, Петрозаводский мясокомбинат находился в состоянии медленного угасания. Убытки в 1999 году составили около 8 миллионов рублей. При этом в том же году на заводе произошла совершенно фантастическая по своей скандальности история, из которой они еле выкрутились — тут подробнее. Это позволяло сделать некоторые выводы относительно способности его руководства работать в условиях рынка и конкуренции. Означенные выводы могло бы подкрепить и содержание той беседы главы местного самоуправления Андрея Демина с исполняющим обязанности генерального директора комбината Николаем Павловцевым.

Последний, в отличие от большинства руководителей российских заводов и фабрик, считал одной из причин бедственного финансового положения своего предприятия падение курса рубля в 1998 году, из последствий чего многие заводы уже благополучно выкрутились. В борьбе с конкурентами господин Поповцев больше уповал на помощь городских и республиканских властей, чем на качество, ассортимент и цену своей продукции. Впрочем, мэр заявил, что собирается проводить жесткую протекционистскую политику для защиты местных товаропроизводителей. Он даже пригрозил некими санкциями тем предпринимателям, которые будут отказываться торговать продукцией Петрозаводского мясокомбината. В остальном же беседа носила достаточно традиционный характер. Господин Поповцев просил ослабить бремя выплат в городскую казну.

Мэр обещал: если окажется, что снижению налогов нет законных препятствий, то городская администрация примет соответствующее решение. А вообще, когда на мясокомбинате сменилось руководство, то был период, когда предприятие переживало расцвет, даже открыв несколько фирменных магазинов «Деликат».

В то время в республике проживало около пяти тысяч доноров. Однако, из-за различных административных проволочек и извечной чиновничьей медлительности эти люди не могли таковыми считаться официально. Министр здравоохранения Карелии Геннадий Оглоблин не раз обращался с просьбой об изменении оформления удостоверений в Москву и Санкт-Петербург. Однако, в обеих столицах его просьбы никакой реакции не возымели. Уже около шести лет длилась такая ситуация. Доноры отдавали свою кровь нуждающимся в ней больным людям и не получили ни удостоверения, ни знака «Почетный донор России».

Произошло это по двум причинам. 3-4 года подряд в связи со всеобщей неразберихой в стране удостоверения вообще не выписывали. Потому что даже государство стало называться по-другому. А следовательно документация на присуждение звания накапливалась. Во-вторых, решив в 1994 году переименовать знак из Всесоюзного в Российский, чиновники от здравоохранения ужесточили систему контроля, добавив хлопот и себе, и другим. «Проект приказа отправляется из Санкт-Петербурга в Минздрав России, - пояснила Людмила Баранова, главный врач станции переливания крови. - Там его подписывают, и уже как приказ он возвращается снова в институт. На основании этого приказа выписывается удостоверение, и затем удостоверение отправляется в Москву, где право подписи дано только заместителю министра».

Причем, колесики механизма завертятся только в том случае, если деньги за это будут переведены вперед. Карелия сделала, что могла. Деньги были вовремя проплачены, дело оставалось за бумажной волокитой в Москве и Спб, что, конечно, не устраивало доноров с многолетним стажем. Благодаря бюрократам эти люди не могли получить свое, кровное. Почетный донор Н.В.Латкина чувствовала себя обделенной: «В общей сложности у меня сдано крови уже больше сорока литров. Имея общий стаж 25 лет, донор, имеющий такое удостоверение, имеет право получить звание Ветеран труда. И как Ветеран труда он имеет дополнительные льготы». Министр здравоохранения Карелии Оглоблин уже не раз обращался в столицы с просьбой изменить существующий порядок оформления удостоверений. Пока эти призывы оставались без ответа. «Наши удостоверения уже находятся в Москве. Первая партия, больше тысячи. Теперь только должен подписать зам.министра», - сказала главный врач.

Таким было 29 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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