Водителям не дадут расслабиться на выходных

В эту субботу в столице Карелии пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска.

В пресс-службе отметили, что нетрезвое вождение часто становится причиной ДТП. Чтобы снизить риск возникновения опасной ситуации на дороге, в Петрозаводске регулярно проходит профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", которое направлено на работу с пьяными водителями.

