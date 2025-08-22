22 августа 2025, 17:58
Водителям не дадут расслабиться на выходных
В Петрозаводске завтра будет массовая проверка водителей
Фото: unsplash // max fleischmann
В эту субботу в столице Карелии пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска.
В пресс-службе отметили, что нетрезвое вождение часто становится причиной ДТП. Чтобы снизить риск возникновения опасной ситуации на дороге, в Петрозаводске регулярно проходит профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", которое направлено на работу с пьяными водителями.
