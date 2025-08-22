22 августа 2025, 17:58
Общество

Водителям не дадут расслабиться на выходных

В Петрозаводске завтра будет массовая проверка водителей
Полиция с мигалкой
Фото: unsplash // max fleischmann

В эту субботу в столице Карелии пройдет массовая проверка водителей на трезвость. Об этом предупреждает пресс-служба госавтоинспекции Петрозаводска. 

В пресс-службе отметили, что нетрезвое вождение часто становится причиной ДТП. Чтобы снизить риск возникновения опасной ситуации на дороге, в Петрозаводске регулярно проходит профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", которое направлено на работу с пьяными водителями. 

Ранее сообщалось, что в Карелии уже трое суток горит остров в Ладожском озере. 

Обсудить
Метки: 
водители
проверки
«Нетрезвый водитель»
Госавтоинспекция Петрозаводска
рейд