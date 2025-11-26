Дорогое оборудование позволило медикам Петрозаводска ускориться

Диспетчерам станции «Скорой помощи» ровно 20 лет назад пришлось работать в экстремальных условиях. На станцию прибыли сразу три съемочные группы, газетчики и делегация чиновников из мэрии. Но вообще-то, в экстремальных условиях диспетчеры работали уже неделю – новая автоматизированная система приема и обработки вызовов, призванная упорядочить работу, на первых порах – напротив – вызвала легкую панику.

Новой системе исполнилось семь дней. За это время диспетчерам, которые всю жизнь записывали вызовы ручкой в журнал, пришлось освоить компьютер. Зато теперь, как пояснили они, вызовы смогут принимать быстрее. И главное – будут быстрее выезжать на них. Диспетчер, даже самый опытный, может устать, а компьютер – нет. И вся информация по вызовам была всегда под рукой – время, адрес, бригада – искать, листать не надо. И компьютер сам подсказывал – какую именно бригаду лучше направить на тот или иной вызов, он фиксировал местоположение каждой.

Подобная система тогда работала в 11 городах России. И везде время, за которое приезжала «Скорая помощь», сократилось на 25%. «А это, между прочим, 4-5 минут! – заявил Владимир Зинин, генеральный конструктор системы диспетчерской службы. – Это очень серьезное время в условиях оказания экстренной помощи, где речь идет о реанимации». И это были далеко не все возможности системы. В дальнейшем в едином сервере планировали создать базу данных всех пациентов городских поликлиник. Это помогло бы диспетчеру сразу составлять представление о состоянии позвонившего на «03».

Делегация Петрозаводска во главе с мэром города Виктором Масляковым в 2005 году посетила в Москве площадку, где строили современный аквапарк. Тогда чиновники пообещали, что такое же сооружение построят и в столице Карелии.

Бассейн площадью в 1200 квадратных метров, который пропускает 170 посетителей за один час. А также центр досуга, спортзалы и аттракционы. Именно такой комплекс, вмещающий все эти затеи, обещали построить у нас. Архитектор проекта пояснил, что для его удешевления и оригинальности детские водные аттракционы вынесены наружу. Деньги на строительство (а по предварительным подсчетам это около 3 миллионов долларов) собирались получить от инвесторов. Виктор Масляков был уверен, что их найдет: «Видите, в Москве инвестиции работают. А мы сегодня ничем не отличаемся. У нас есть и опыт эксплуатации одного аквапарка. Но нам его мало».

Планировалось, что возводить водный комплекс станет та же организация, которая строила отель на набережной Онежского озера. Тогда он назывался «Онего-Палас», и его инвестором был Ралиф Сафин. Сотрудничеством Сафин и Петрозаводск были довольны, и ничего нереального в новых планах не видели. Также в планах у городских властей было строительство целой сети развлекательных комплексов на окраинах Петрозаводска. И опять при помощи московских коллег.

В Петрозаводске презентовали новую газету, которая называлась «Лайка». Эту газету могли читать по обе стороны границы, ведь материалы издания печатались сразу на двух языках – русском и финском.

С первого же номера новая газета не могла претендовать на право называться периодическим изданием. Основатели планировали, что она станет выходить несколько раз в год. И вот был готов сигнальный выпуск, состоящий из 16 страниц. Но предполагалось, что газета будет еще толще. Основные темы – обычная жизнь обычных людей. Руководитель проекта Юркки Утриайнен пояснил: «Это не новостная газета, здесь будет мало политики и экономики. Мы прежде всего хотим рассказывать об историях людей, о простой жизни по обе стороны границы».

Проект возглавляло профессиональное училище города Оутокумпу. А с нашей стороны участвовали специалисты из газеты «Карьялан Саномат» и профессионального лицея №17. Именно учащиеся профучилищ и стали основными корреспондентами газеты «Лайка». Замдиректора лицея №17 Людмила Усачева сообщила: «Мы никогда не занимались у себя в лицее созданием газеты. Мы просто делали учебные странички. А это уже серьезный материал, который был интересен не только нашим учащимся, но и жителям Финляндии, и карельским жителям». Все материалы этой газеты можно было найти в интернете, электронная версия издания содержала также полезную информацию о том, как правильно оформить документы, чтобы поехать в гости в Финляндию, как вести себя на таможне, а также подробную карту дороги до Йоэнсуу со всеми заправками и достопримечательностями.

Таким было 26 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.