Еще один дачный дом сгорел в Карелии

Еще одна дача сгорела в Карелии. Пожар старались потушить днем 24 ноября в поселке Асилан в Лахденпохском районе.

Спасателям, как сообщает госкомитет по безопасности, о возгорании сообщили в 15:30. Спасатели прибыли почти через час, к 16:21 они были на месте возгорания. Пожарным пришлось проехать 30 километров – столько от пожарной части до поселка. Ликвидировать возгорание смогли к 16:30.

Дачный дом полностью сгорел. Никто в результате огненного ЧП не пострадал.

Ранее в Лахденпохском районе в поселке Вятиккя сгорела дача.