26 ноября 2025, 06:45
Еще один дачный дом сгорел в Карелии
Пожарные проехали 30 километров до места возгорания почти за час
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Еще одна дача сгорела в Карелии. Пожар старались потушить днем 24 ноября в поселке Асилан в Лахденпохском районе.
Спасателям, как сообщает госкомитет по безопасности, о возгорании сообщили в 15:30. Спасатели прибыли почти через час, к 16:21 они были на месте возгорания. Пожарным пришлось проехать 30 километров – столько от пожарной части до поселка. Ликвидировать возгорание смогли к 16:30.
Дачный дом полностью сгорел. Никто в результате огненного ЧП не пострадал.
Ранее в Лахденпохском районе в поселке Вятиккя сгорела дача.