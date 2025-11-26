26 ноября 2025, 06:30
Погода

Жителям Карелии рассказали о погоде на 26 ноября

До минус 9 градусов обещают в среду в регионе
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, -9.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -4;

В Кондопоге, Пудоже днем -3;

В Суоярви, Медвежьегорске, Сегеже днем -5;

В Олонце, Сортавале днем -2.

температура воздуха
Карелия