26 ноября 2025, 06:30
Жителям Карелии рассказали о погоде на 26 ноября
До минус 9 градусов обещают в среду в регионе
фото freepik
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, -6, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4, -9.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -4;
В Кондопоге, Пудоже днем -3;
В Суоярви, Медвежьегорске, Сегеже днем -5;
В Олонце, Сортавале днем -2.