Опасную горку не стали засыпать песком, а сформировали сугроб
В Госавтоинспекции отчитались, что опасная горка на Кукковке ликвидирована, но не исключили, что дети снова ее раскатают.
Малышня играет со смертью и нервами водителей на парковке у гипермаркета «Лента» уже не первый год. На днях «Петрозаводск говорит» писал, что дети раскатали горку и скатываются под машины. Одна мамочка пережила страшные секунды, когда ее ребенок несся с горки, а в этот момент на парковке появилась машина.
25 ноября в дорожной полиции сообщили, что сейчас в конце спуска нагроможден снег. Обслуживающая организация почему-то не стала засыпать горку песком.
«В настоящее время спуск с горы заблокирован снежным валом»,
- сообщили в Госавтоинспекции, но не исключили, что после очередного снегопада дети снова не раскатают эту горку.
В ГАИ в свою очередь обратились к родителям и попросили следить за тем, как проводят время дети во время прогулок.
Как мы сообщали ранее, утром 25 ноября ребенок скатился с горки на Станционной прямо под машину. Семилетний ребенок пострадал.