Опасную горку не стали засыпать песком, а сформировали сугроб

В Госавтоинспекции отчитались, что опасная горка на Кукковке ликвидирована, но не исключили, что дети снова ее раскатают.

Малышня играет со смертью и нервами водителей на парковке у гипермаркета «Лента» уже не первый год. На днях «Петрозаводск говорит» писал, что дети раскатали горку и скатываются под машины. Одна мамочка пережила страшные секунды, когда ее ребенок несся с горки, а в этот момент на парковке появилась машина.

25 ноября в дорожной полиции сообщили, что сейчас в конце спуска нагроможден снег. Обслуживающая организация почему-то не стала засыпать горку песком.

«В настоящее время спуск с горы заблокирован снежным валом»,

- сообщили в Госавтоинспекции, но не исключили, что после очередного снегопада дети снова не раскатают эту горку.

В ГАИ в свою очередь обратились к родителям и попросили следить за тем, как проводят время дети во время прогулок.

Как мы сообщали ранее, утром 25 ноября ребенок скатился с горки на Станционной прямо под машину. Семилетний ребенок пострадал.