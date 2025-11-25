Мужчина случайно перевел деньги чужому, суд отказался возвращать их

В Кондопоге местный житель обратился в суд: обманом его заставили перевести деньги на сторонний счет. Однако это не удалось установить, и деньги мужчине не вернули, поделилась пресс-служба ведомства.

В суде рассмотрели иск и привлекли владельца счета. Женщина рассказала, что передала доступ к профилю другому человеку, но и он ответил, что не пытался украсть чужие деньги.

Таким образом суд установил, что у ответчиков не было мотивов неосновательного обогащения. Истцу было отказано.