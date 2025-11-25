Жительнице Карелии ужесточили наказание по собственной вине

Жительнице Северной столицы Приладожья заменили исправительные работы принудительными. Перемены произошли по вине самой женщины, об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

В феврале этого года женщине назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Осужденная к исполнению наказания не приступила, неоднократно нарушала порядок и условия отбывания наказания.

По решению суда женщине заменили ранее назначенное наказание более строгим – принудительными работами на срок 1 месяц 24 дня с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Наказание осужденная будет отбывать в исправительном центре.

