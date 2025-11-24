Экс-полицейского потребовали отправить в колонию за убийство адвоката

Сегодня, 24 ноября, в Петрозаводском городском суде начались прения сторон по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего полицейского Евгения Родионова, обвиняемого в убийстве знакомой Ирины Ивачевой - адвоката из Москвы.

Трагедия произошла в ноябре 2024 года. Родионов частично признал вину. Он не отрицал, что задушил женщину, но говорил, что не планировал убийство. Прокурор Сергей Спиридонов считает, что вина Родионова в предумышленном убийстве доказана. В качестве мотива убийства прокурор назвал неприязненное отношение к Ивачевой. Спиридонов отметил, что Родионов не раз менял свои показания.

Прокурор предложил назначить Родионову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обвиняемый готов передать сестре убитой женщины в качестве компенсации морального вреда свой автомобиль. Родственница согласилась принять машину.

Также сестра Ивачевой сказала, что согласна с прокурором, который запросил суровое наказание. Она обратила внимание, что Родионов попытался сжечь тело ее сестры, и родственники фактически не смогли проститься с убитой. Сторона защиты выступит в суде 26 ноября. Тогда же Родионову предоставят возможность выступить с последним словом.