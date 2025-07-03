03 июля 2025, 11:13
Происшествия

Ударил и задушил - в Петрозаводске судят убийцу адвоката из Москвы

Бывший полицейский и артист признал вину в убийстве Ирины Ивачевой, но говорит, заранее ничего не планировал
суд над убийцей
фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводском городском суде началось рассмотрение громкого уголовного дела, возбужденного в отношении Евгения Родионова. Певца, а в прошлом полицейского, обвиняют в убийстве знакомой – московского адвоката Ирины Ивачевой.

Прокурор Сергей Спиридонов зачитал обвинительное заключение. По версии следователей, ночью 23 ноября 2024 года Ивачева села в машину Родионова, они выехали за город.

В какой-то момент, видимо, произошел конфликт, женщина вышла из машины, а Родионов пошел за ней. Он нанес ей несколько ударов кулаком и задушил. Затем положил труп в машину и вывез в район Падозера.

Труп жертвы Родионов поджег и забросал землей. Подсудимый признал свою вину в убийстве, но отрицает, что заранее его планировал. © «Петрозаводск говорит»

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