Обвиняемый в убийстве адвоката недавно развелся и работал в полиции

44-летнего жителя Петрозаводска Евгения Р. арестовали по делу об убийстве пропавшей в Петрозаводске женщины-адвоката Ирины Ивачевой, 1987 года рождения. Преступление было совершено в период с 22 по 23 ноября.

По информации суда, мужчина после опроса об обстоятельствах исчезновения женщины пытался скрыться за пределами Петрозаводска, но был задержан. 27 ноября городской суд поддержал ходатайство следователя и заключил Евгения под стражу до 24 января.

RT узнал некоторые подробности об обвиняемом. Он зарабатывал тем, что пел на различных мероприятиях, в барах и ресторанах. Не был судим, ранее работал в полиции.

Его знакомая рассказала изданию, что недавно Евгений развелся с женой. Документы на развод были поданы в августе, а 2 ноября получены. С супругой он прожил 18 лет, у пары двое детей.

По информации издания, в ночь своей пропажи Ивачева якобы позвонила Евгению и попросила забрать ее и ее друзей из ночного клуба, мужчина согласился. Якобы в машине было четверо пассажиров. Евгений развез их по домам, а Ирина осталась последней в его машине.

Впоследствии ее тело было обнаружено в лесу в Прионежском районе со следами ожогов. Причем в поисках участвовал и сам Евгений. Он расклеивал ориентировки, указывал полиции предполагаемое место, где видел женщину в последний раз.

Евгений на допросе у следователя рассказывал, что облил тело женщины растворителем и поджег, чтобы уничтожить свои следы.

По данным источника «Комсомольской правды», после преступления Евгений завернул жертву в полиэтилен, вывез за город, вырыл в лесу яму, положил туда тело и устроил пожар, а затем закопал.

Что было мотивом убийства, пока неизвестно, как и то, как женщина была убита. Евгений не раскрывает детали преступления. Следователи ждут отчета судмедэксперта с результатами вскрытия.

В беседе с RT представитель регионального управления СК сообщил, что по основной версии предполагаемым мотивом убийства стала ревность.

По информации СМИ, Евгений и Ирина ранее состояли в романтических отношениях. Евгений до ухода в шоу-бизнес трудился в правоохранительных органах, служил в МВД. Убитая женщина работала адвокатом в Москве. В Карелии у нее были родители и друзья. Ирина ранее работала в органах, с 2019 года была адвокатом. // фото vk.com/lizaalertkarelia/ стопкадр видео СК по РК