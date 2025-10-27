«Женя – не зверь. Это какое-то умопомрачение»

Текст, фото: Антонина Кябелева

27 октября в Петрозаводском городском суде состоялось судебное заседание по громкому уголовному делу об убийстве адвоката из Москвы Ирины Ивачевой. Трагедия произошла 23 ноября 2024 года. На скамье подсудимых в прошлом сотрудник полиции, бывший коллега жертвы Евгений Родионов, который был с Ивачевой в близких отношениях. В суде допросили родственников подсудимого.

По версии обвинения, Евгений Родионов боялся распространения информации о его прошлых отношениях с Ириной и поэтому заранее спланировал преступление. Встреча состоялась под утро у петрозаводского ресторана «Ели-пели». Ирина села в машину подсудимого. Видимо, между ними произошла ссора. В какой-то момент Ивачева вышла из машины, а Родионов, настаивает прокурор, нанес женщине не менее шести ударов кулаками рук и стал душить до тех пор, «пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни». Затем подсудимый завернул труп в упаковочную полимерную пленку и разместил на заднем сиденье автомобиля. Тело женщины он отвез в район деревни Падозеро, облил труп легковоспламеняющейся жидкостью, поджог его и засыпал землей.

Версия гособвинения и версия подсудимого расходятся в главном: Евгений Родионов настаивает, что не планировал убийство, а в какой-то момент просто потерял контроль над собой.

Ирина Ивачева и Евгений Родионов вместе работали в полиции, где у них и возник роман. Расстались они больше десяти лет назад. Разрыв отношений проходил бурно. По словам подсудимого, Ирина пыталась ворваться в квартиру, чтобы поговорить с его женой, и даже однажды преследовала его на машине, когда он ехал с дочерью.

В 2022 году отношения возобновились. Подсудимый утверждает, что инициатором встреч была Ирина, которая нередко приезжала в Петрозаводск, где у нее оставались родственники и друзья.

Евгений Карпов, второй муж матери подсудимого, рассказал, что воспитывал Евгения с 6 лет. По его словам, у них была обычная дружная семья, а Женя был «беспроблемным ребенком».

Со своей бывшей женой Екатериной Евгений Родионов расходился дважды. Первый раз больше десяти лет назад в разгар выяснения отношений с Ириной Ивачевой, которая позднее уволилась из полиции и занялась адвокатской практикой в Москве. О том, что Евгений и Екатерина вновь решили расстаться, Карпов узнал только в октябре 2024 года, через пару месяцев после официального развода.

«Мы были ошарашены»,

- сказал он.

Евгений объяснил причину развода тем, что «любовь ушла». По словам Карпова, он никогда не замечал у Евгения вспышек агрессии, а попытка отдать его в детстве в секцию единоборств натолкнулась на сопротивление тренера, который не увидел в ученике «спортивной злости».

Мать подсудимого - Эмма Эдуардовна попросила прощения у родственников Ивачевой. Судя по ее реакции, она не может до конца поверить в то, что ее сын способен на убийство:

«Женя – не зверь. Это какая-то сложилась ситуация. Он никогда не был зверем. Он не мог руку поднять, голос повысить… Это какое-то умопомрачение».

Эмма Карпова утверждала, что ее сын добрый, мягкий, незлобивый человек. О причинах развода ее сына с Екатериной она не знает. Об «интрижке», как выразилась Эмма Эдуардовна, своего сына и Ирины она слышала. По ее словам, в 2012 году Екатерине приходилось «держать оборону» и чуть ли не каждое утро проверять, не проколоты ли у нее колеса автомобиля.

«Я считаю, что в этой трагедии виноваты оба»,

- сказала Карпова.

Дочь подсудимого Елизавета тоже отзывалась о своем отце как о заботливом, неконфликтном и внимательном человеке. Девушка призналась, что догадывалась о том, что у отца были другие женщины, но на их взаимоотношения это не влияло.

«Наверное, чувства угасли. Всякое в жизни бывает. Может, папа просто нашел новую избранницу»,

- сказала она о возможных причинах развода родителей в 2024 году.

Свидетели защиты говорили о том, что в ноябре 2024 года, когда Евгений и Екатерина уже развелись, угроза раскрыть информацию о связи с Ириной Ивачевой не могла ничем навредить подсудимому. Другими словами, защита пытается доказать непредумышленный характер совершенного преступления.

В суде были зачитаны показания одного из бывших коллег Ирины и Евгения, который стал свидетелем их ссоры на работе, когда Ивачева стояла с кирпичом в руке, требуя у Евгения вернуть ее телефон. Но свидетелю показалось, что конфликт на тот момент был практически исчерпан, и он не стал вмешиваться. В общем, расставание десятилетней давности проходило весьма эмоционально, что, впрочем, не помешало Евгению возобновить с бывшей возлюбленной отношения, завершившиеся трагедией.

Впереди – прения сторон, последнее слово и приговор. Нет сомнений, что приговор будет обвинительным. Евгений Родионов свою вину признал. А вот тяжесть наказания во многом будет зависеть от того, убедили ли судью Оксану Тарлыкову доводы защиты о непредумышленном характере убийства.