В Петрозаводске ищут актеров для короткометражного фильма

Съемочная группа фильма «Пока светит солнце» ищет творческих, целеустремленных и энергичных молодых людей, готовых воплотить на экране образы своих сверстников. Проект нацелен на популяризацию здорового образа жизни и ценностей активного досуга среди молодежи.

«Мы хотим создать честную и искреннюю историю, которая мотивирует зрителя задуматься о своем выборе и образе жизни. Для этого нам нужны не просто актеры, а личности, которые чувствуют в себе силы и желание творить и готовы стать частью нашей команды»,

— отмечают организаторы проекта.



К участию в кастинге приглашаются юноши и девушки разных типажей в возрасте от 16 до 30 лет. Опыт актерской работы не является обязательным условием, важнее искреннее желание и готовность к работе на съемочной площадке.

О проекте: «Пока светит солнце» — это короткометражный художественный фильм, снимаемый в Петрозаводске. Цель проекта — через искусство кино донести до молодежи важность здорового образа жизни, саморазвития и осознанного выбора.

Наш оператор Евгений Евдокимов побывал на кастинге, как все происходит - в нашем сюжете.