Посещение пациентов родными запретили в республиканской больнице

В республиканской больнице имени Баранова с 10 декабря введены карантинно-ограничительные меры на период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Карелии.

По данным источника, сейчас в больнице запрещено посещение пациентов родственниками и знакомыми. Попасть в больницу по пропускам смогут лишь люди, ухаживающие за тяжелыми больными.

При этом при посещении тяжелого пациента родственники должны будут строго соблюдать противоэпидемический режим: обрабатывать руки антисептиком, носить медицинские маски. Посетители не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний.

