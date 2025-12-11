Воду отключат вечером в некоторых домах в Петрозаводске

Сегодня в 20 часов в центре Петрозаводска ожидается отключение холодной воды в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, водоснабжение пропадет по следующим адресам: пр-кт Карла Маркса, д. 14, 18 (адм. здание), 18А (адм. здание), 20, 19 (адм. здание), 22, 24А (адм. здание), ул. Дзержинского, д. 4А (МДОУ "Золушка", детский сад №41), ул. Германа Титова, д. 9, 10 (адм. здание), 11 (адм. здание), 12, ул. Кирова, д. 3, 8А, 8Б(адм. здание), ул. Куйбышева, д. 5 (адм. здание).

Причиной временных неудобств станут плановые работы на сетях. До какого времени они продлятся - не уточняется.

