Житель Карелии продавал мобильник и остался ни с чем

В полицию Петрозаводска обратился 21-летний житель одного из районов Карелии. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшего, он разместил в интернете объявление о продаже мобильного телефона. Вскоре объявился покупатель, который попросил переслать ему гаджет с курьером. Заплатить собеседник обещал сразу же - он прислал некую ссылку, перейдя по которой, продавец ввел свои данные якобы для перечисления ему денег. Однако после проведенных действий с его счета пропали 30 тысяч рублей, а покупатель перестал выходить на связь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

