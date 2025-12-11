Ветераны СВО из Карелии участвуют в форуме «Вместе победим!»

В Национальном центре «Россия» в Москве прошел форум «Вместе победим», объединивший ветеранов СВО, представителей общественных организаций и органов власти. Приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам зачитала заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Поддержка защитников Отечества — наш безусловный нравственный долг, задача для партнерской работы государства и общества»,

— говорится в приветствии Президента РФ.

Делегация ветеранов из Карелии присоединилась к масштабному мероприятию, приуроченному к Году защитника Отечества. Участниками форума стали ветераны СВО, принимающие активное участие в жизни республики.

Форум оставил четкое впечатление серьезной и деловой работы. Обсуждали самые важные для нас вопросы: правовая и социальная защита, реабилитация, возможности для бизнеса и трудоустройства. Это открытый разговор с теми, кто реально может помочь, — вот что было самым ценным. Видно, что есть система и продуманный подход. Спасибо организаторам за такое мероприятие»,

— поделился впечатлениями ветеран СВО Николай Назимок.

Участники обсудили широкий круг вопросов, касающихся медицинской и психологической реабилитации, социальной адаптации, трудоустройства, мер государственной поддержки, направленных на обеспечение возможности для активной и полноценной жизни ветеранов специальной военной операции.

Также в рамках форума прошла пленарная сессия, посвященная формированию эффективной системы поддержки ветеранов специальной военной операции после возвращения домой. Ее участниками стали статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева; Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко; руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова; Первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина и другие представители органов власти.

Герои своим примером показывают значимость главных ценностей, которые лежат в основе российского общества: любви к Родине, взаимопомощи, преданности высоким идеалам. Желаю каждому из наших ребят сил, чтобы применить все свои навыки в мирной жизни и оказать поддержку тем, кто будет возвращаться домой со СВО. Для нас важно мнение ветеранов, их участие, вовлеченность в деятельность фонда «Защитники Отечества» и в целом в работу государства»,

– отметила Анна Цивилева.

В рамках форума на различных дискуссионных площадках выступали представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Русской православной церкви, руководители министерств и ведомств, а также представители экспертного сообщества.

Организаторами форума стали фонд «Защитники Отечества», Российское общество «Знание», Ассоциация ветеранов СВО и Комитет семей воинов Отечества.

Напомним, государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев.