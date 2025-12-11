Врач раскрыл состав идеального завтрака

Врач Даниэль Лопес Розетти рассказал о том, каким должен быть идеальный завтрак. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Так, медик отметил, что на завтрак нужно употреблять сложные углеводы, белки, клетчатку и полезные жиры. Белок можно получить из яиц, молочных продуктов, сыра, йогурта или бобовых. Сложные углеводы присутствуют в цельнозерновом хлебе, овсе и фруктах. Выбор продуктов зависит от предпочтений человека, сказал врач.

Орехи, оливковое масло и авокадо содержат полезные жиры. Клетчатка же, необходимая для хорошей работы кишечника, поступает в организм из цельнозерновых продуктов и фруктов. Завершить утренний прием пищи можно кофе или чаем, резюмировал Розетти.

