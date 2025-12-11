Молодой житель Тюмени покрывал друга, готовившего теракт

Уголовное дело завели в отношении 17-летнего подростка из Тюмени, который не сообщил правоохранительным органам о готовящемся теракте на железной дороге. Об этом сообщил портал Life со ссылкой на пресс-службу местного следственного управления на транспорте.

В декабре 2024 года подросток узнал от друга, что тот вместе с сообщником по указанию третьих лиц готовит поджог объекта транспортной инфраструктуры на участке Утяшево – Тюмень. Подросток о подготовке преступления никому не сказал. Поджигателей задержали до прибытия их на место.

В отношении покрывавшего друга подростка возбуждено дело.

