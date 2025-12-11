Карельские врачи выиграли борьбу за жизнь «тяжелого» пациента

Врачи Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи в Петрозаводске спасли жизнь 22-летнему пациенту, находившемуся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил официальный источник в правительстве Карелии.

Мужчина упал с пятого этажа. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии: повреждения сосудов почек, разрыв печени, открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы позвонков, травма грудной клетки, повреждение легких и большая кровопотеря – 2,5 литра. Пациента экстренно прооперировали с привлечением нейрохирургов и травматологов.

Операция прошла успешно. Сейчас молодой человек лечится амбулаторно и проходит реабилитацию.

