Двенадцатого декабря в Карелии будет морозно

В пятницу, 12 декабря, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный умеренный, порывистый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днём -4, -6°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -4,-9°С, местами по северным районам -10,-15°С, днём -3,-8°С, местами до -11°С.

По прогнозу Гидрометцентра России в Калевале ночью -10, днем -8. В Кеми и Олонце температура ночью составит -8, днем -4. В Кондопоге и Пудоже ночью столбики термометров покажут -7, днем -4. В Медвежьегорске ночью -8, днем -5. В Сегеже температура опустится ночью до -9, днем -6. В Сортавале ночью -8, днем -6. В Суоярви ночью будет -10, днем -7.